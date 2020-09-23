Каток появился в Раменках на месте нелегальной автостоянки

Бесплатный сезонный каток открыли в Раменках в рамках программы «Мой район». Местные жители смогут кататься там зимой, когда современное сооружение станут заливать.
По адресу: Мичуринский проспект, дом 17, корпус 2, будет работать ледовая машина. Отдыху поспособствуют освещение и три раздевалки,
В тёплое время года на объекте с ударопоглощающим покрытием можно будет заниматься различными видами спорта, в том числе мини-футболом.
Прежде на этом месте располагалась нелегальная платная стоянка, занимавшая территорию 1,2 тысячи квадратных метров и огороженная забором. Однако после обращения сотрудников Госинспекции по недвижимости в префектуру ЗАО парковку демонтировали.
Ранее NEWS.ru сообщал, что столичные власти составили список наиболее эффектных фонтанов со световым шоу. В настоящее время в Москве приводят в порядок знаковые фонтаны и строят новые по программе «Мой район». Один из самых известных фонтанов расположен в музее-заповеднике «Царицыно». Комплекс достигает 52 метров в диаметре, а количество струй в нём — более 800.
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