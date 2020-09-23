Каток появился в Раменках на месте нелегальной автостоянки

https://static.news.ru/photo/1cb8128a-fe2b-11ea-a248-fa163e074e61_660.jpg Фото: Портал мэра и правительства Москвы

Бесплатный сезонный каток открыли в Раменках в рамках программы «Мой район». Местные жители смогут кататься там зимой, когда современное сооружение станут заливать.

По адресу: Мичуринский проспект, дом 17, корпус 2, будет работать ледовая машина. Отдыху поспособствуют освещение и три раздевалки, сообщает «Москва 24».

В тёплое время года на объекте с ударопоглощающим покрытием можно будет заниматься различными видами спорта, в том числе мини-футболом.

Прежде на этом месте располагалась нелегальная платная стоянка, занимавшая территорию 1,2 тысячи квадратных метров и огороженная забором. Однако после обращения сотрудников Госинспекции по недвижимости в префектуру ЗАО парковку демонтировали.

Ранее NEWS.ru сообщал, что столичные власти составили список наиболее эффектных фонтанов со световым шоу. В настоящее время в Москве приводят в порядок знаковые фонтаны и строят новые по программе «Мой район». Один из самых известных фонтанов расположен в музее-заповеднике «Царицыно». Комплекс достигает 52 метров в диаметре, а количество струй в нём — более 800.