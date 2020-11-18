Катки и точки общепита закрывают в Петербурге

Губернатор Александр Беглов подписал список новых, более жёстких ограничений в Санкт-Петербурге в связи с распространением коронавирусной инфекции. С 23 ноября запрещён доступ зрителей на спортивные мероприятия, приостанавливается деятельность ледовых катков и общепита во всех торговых центрах.
Изменения в постановление правительства были подписаны 18 ноября,
Ранее NEWS.ru сообщал, что властям регионов России, где наблюдается сложная ситуация с распространением коронавирусной инфекции, необходимо быстрее ввести дополнительные ограничения. С таким предложением на совещании президента РФ Владимира Путина выступила вице-премьер Татьяна Голикова.