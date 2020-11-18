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Катки и точки общепита закрывают в Петербурге

23:16, 18 ноября 2020 401
Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Губернатор Александр Беглов подписал список новых, более жёстких ограничений в Санкт-Петербурге в связи с распространением коронавирусной инфекции. С 23 ноября запрещён доступ зрителей на спортивные мероприятия, приостанавливается деятельность ледовых катков и общепита во всех торговых центрах.

Изменения в постановление правительства были подписаны 18 ноября, сообщает пресс-служба Смольного. На другие ледовые катки всё же разрешат выходить, но тоже при условии соблюдения жёстких ограничений. В зоне катания может находиться один человек на 10 кв.м. В крытые катки допускаются не более 30 человек.

Ранее NEWS.ru сообщал, что властям регионов России, где наблюдается сложная ситуация с распространением коронавирусной инфекции, необходимо быстрее ввести дополнительные ограничения. С таким предложением на совещании президента РФ Владимира Путина выступила вице-премьер Татьяна Голикова.

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