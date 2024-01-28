Катание на «ватрушках» обернулось тяжелыми травмами для девочек в Бийске Две девочки во время катания на «ватрушках» врезались в дерево в Бийске

Фото: Сергей Петров/NEWS.RU

Две девочки пяти и девяти лет получили травмы в Бийске, катаясь на «ватрушках», сообщила пресс-служба СУСК по Алтайскому краю. Дети врезались в дерево во время спуска по склону. От удара они получили травмы различной степени тяжести, в том числе перелом позвоночника и сотрясение головного мозга.

По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность). Ранее на том же месте при катании со склона трое детей получили тяжкий вред здоровью, — отметили представители ведомства.

Ранее девочка-подросток получила серьезные травмы при катании на тюбинге на необорудованной горке в Красноярском крае. На скорости девочку подбросило в воздух, и она рухнула на землю. Это за последние дни как минимум второй чрезвычайный случай в этом крае с несовершеннолетними, катавшимися на «ватрушках».

До этого в Красноярске скончался 14-летний подросток после несчастного случая при катании на тюбинге. По данным следователей, вместе с 13-летним другом он использовал для развлечения несанкционированную горку возле Ульяновского проспекта. Во время спуска на надувном тюбинге подростка занесло, в результате чего он упал с высоты 15 метров в обрыв и скончался от полученных травм до приезда скорой помощи.