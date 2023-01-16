Катание на привязанном к авто тюбинге довело девочку из Хакасии до комы ГИБДД Хакасии: девочка впала в кому после ДТП, произошедшего во время катания на тюбинге

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В селе Куйбышево республики Хакасии девочка 2006 года рождения впала в кому после ДТП, произошедшего во время катания на тюбинге, привязанном к автомобилю, сообщает Госавтоинспекция региона в соцсети «Вконтакте». 21-летний участник ДТП, управлявший машиной, не имел водительских прав. На «ватрушке» при этом находились два человек, включая пострадавшую.

21-летний водитель автомобиля «ВАЗ 2106», не имеющий водительского удостоверения, зацепил тросом к автомобилю тюбинг и катал на нем двух пассажиров. В районе дома № 11 по ул. Кооперативная водитель не справился с управлением, машину занесло, и пассажиры, находящиеся на тюбинге, столкнулись со столбом электроопоры. В результате ДТП несовершеннолетняя пассажир, девочка 2006 года рождения, получила телесные повреждения в виде сотрясения и ушиба головного мозга. В настоящее время она находится в коме, — пишет пресс-служба ведомства.

Против 21-летнего участника ДТП составили протоколы по статьям об управлении транспортным средством без водительского удостоверения и перевозке людей вне кабины автомобиля.

В начале января ГИБДД Челябинска организовала проверку по факту публикации в Сети видеозаписи, где местный житель катается по улицам города на тюбинге, привязанном к бамперу автомобиля. В инспекции предупредили, что подобное развлечение очень опасно и может привести к трагическим последствиям.

Ранее хирург Андрей Шайдуров предупреждал, что катание на тюбинге является одним из самых опасных видов зимних развлечений. Практически все случаи тяжелых травм, в том числе с летальным исходом, в последние годы произошли при катании с горок именно при использовании «ватрушек», заявил врач.