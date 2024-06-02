Карякин сыграл в шахматы с российскими военнослужащими в зоне СВО МО: Карякин провел мастер-класс по шахматам для бойцов группировки войск «Центр»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Сергей Карякин

Российский гроссмейстер Сергей Карякин приехал к военнослужащим группировки войск «Центр», передает пресс-служба Министерства обороны России. Он провел бойцам мастер-класс по игре в шахматы.

Также Карякин пообщался с бойцами и ответил на все интересующие их вопросы. После партии он подарил военнослужащим подписанную им шахматную доску.

Ранее Карякин попросил Роскомнадзор заблокировать некоторые песни украинских исполнителей в России. По его словам, многие исполнители зарабатывают в нашей стране и при этом поддерживают «вражескую армию». Шахматист отметил, что не выступает за блокировку всех украинских артистов, а лишь тех, кто является «недружелюбным» для государства. Среди таких он назвал «Бумбокс», «Океан Эльзы», «Вопли Видоплясова», а также Макса Барских и Верку Сердючку.

До этого Карякин сообщил, что принял решение не участвовать в соревнованиях под нейтральным флагом и сосредоточиться на турнирах под эгидой дружественных стран и объединений. Он поприветствовал идею проводить шахматные турниры под эгидой Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и БРИКС и выразил готовность принять участие в таких соревнованиях. Страны, которые входят в эти международные объединения, предлагают более перспективных игроков, чем Европа, считает гроссмейстер.