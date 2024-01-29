Карты с секретными объектами нашли у троих калининградцев

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Карты местности, составляющие государственную тайну, нашли сотрудники ФСБ у троих жителей Калининградской области, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства. На картах были обозначены объекты, относящиеся к категории секретных.

В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий задокументирован факт незаконного получения и хранения фигурантами карт местности Калининградской области, содержащих сведения, составляющие государственную тайну. В результате экспертизы, проведенной специалистами штаба Балтийского флота, установлено, что в картографических материалах содержатся достоверные и секретные данные, — цитирует агентство сообщение ведомства.

Гражданам были объявлены официальные предостережения о недопустимости распространения гостайны. В ведомстве подчеркнули, что в данном случае ее защита имеет особое значение, поскольку регион является эсклавом, который окружен государствами, недружественно настроенными в отношении России.

Ранее сообщалось, что в отношении представителя военно-промышленного комплекса из Калининградской области было возбуждено уголовное дело из-за нарушения защиты государственной тайны. В ФСБ пояснили, что из-за сферы деятельности мужчине был запрещен выезд за границу, однако он выехал в Армению и не уведомил об ограничении сотрудников погранслужбы.