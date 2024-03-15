Фигуру Такера Карлсона заметили на участке для голосования в Тюмени На избирательный участок в Тюмени принесли картонную фигуру Такера Карлсона

Фото: kremlin.ru

Такер Карлсон

Картонную фигуру американского журналиста Такера Карлсона принесли в центр «Тюмень-дзюдо», где находится один из избирательных участков, сообщается в Telegram-канале информационного центра правительства Тюменской области. Там отметили, что граждане с ним активно фотографируются.

Во время посещения международной выставки-форума «Россия» журналист сказал, что хотел бы посетить Сибирь. Избиратели, которые пришли голосовать, активно фотографируются с картонным Такером, — говорится в сообщении.

Ранее председатель ЦИК РФ Элла Памфилова заявила, что журналисты с поддельными аккредитациями были замечены на избирательных участках в Санкт-Петербурге и других регионах России. По ее словам, они пытаются осуществлять неправомерные действия.

Международные наблюдатели за ходом президентских выборов в России отмечают «прозрачный и спокойный» процесс голосования. Как заявил представитель Мали Диаките Мунтага, подготовка к выборам прошла хорошо.

Наблюдатели прибыли как в Москву и Санкт-Петербург, так и во многие другие российские регионы. В частности, в Волгоградской области за выборами следят эксперты из десяти стран, в том числе представители Молдавии, Аргентины и Южной Кореи. Многие отправились в небольшие города и поселки.