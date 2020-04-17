Картина «Изыди, вирус окаянный!» облетела на вертолёте Кострому и Ярославль

https://static.news.ru/photo/60b23478-8079-11ea-bb82-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Муканов/vk.com

Картина со злыми котами, факелами и подписью «Изыди, вирус окаянный!» вместе с экипажем частного вертолёта облетела Ярославль и Кострому. Об этом 17 апреля сообщили организаторы акции.

Автор полотна, художник Вася Ложкин, показал своё творение в социальных сетях в конце марта. Он написал, что все текущие мировые сложности пройдут, и чем скорее, тем лучше.

Картину позднее рестораторы Ярославля увидели в частной коллекции одного из местных жителей. Именно тогда они и начали обсуждать детали акции, цель которой — «поделиться позитивом со всеми жителями Ярославля и Костромы».

Рестораторы признались, что изначально собирались сжечь чучело москвича, но потом отказались от этой идеи, выбрав более элегантный вариант, передаёт «Газета.ru».

Как ранее писал NEWS.ru, епископы Урюпинский и Новоаннинский Елисей, Калачевский и Палласовский Иоанн, а также отцы Анатолий, Андрей, Николай и Георгий на самолёте облетели Волгоград, молясь об избавлении от коронавируса. На борт они взяли с собой четыре иконы, среди которых были две чудотворные.