Картина «Изыди, вирус окаянный!» облетела на вертолёте Кострому и Ярославль

Картина со злыми котами, факелами и подписью «Изыди, вирус окаянный!» вместе с экипажем частного вертолёта облетела Ярославль и Кострому. Об этом 17 апреля сообщили организаторы акции.
Автор полотна, художник Вася Ложкин, показал своё творение в социальных сетях в конце марта. Он написал, что все текущие мировые сложности пройдут, и чем скорее, тем лучше.
Картину позднее рестораторы Ярославля увидели в частной коллекции одного из местных жителей. Именно тогда они и начали обсуждать детали акции, цель которой — «поделиться позитивом со всеми жителями Ярославля и Костромы».
Рестораторы признались, что изначально собирались сжечь чучело москвича, но потом отказались от этой идеи, выбрав более элегантный вариант,
Как ранее писал NEWS.ru, епископы Урюпинский и Новоаннинский Елисей, Калачевский и Палласовский Иоанн, а также отцы Анатолий, Андрей, Николай и Георгий на самолёте облетели Волгоград, молясь об избавлении от коронавируса. На борт они взяли с собой четыре иконы, среди которых были две чудотворные.
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