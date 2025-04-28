Карта продвижения ВС РФ в Курской области на 28 апреля: освободили все села

Фото: Сергей Бобылев/NEWS.ru

26 апреля начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что российские бойцы освободили от ВСУ последний населенный пункт Курской области — Горналь. Он доложил президенту Владимиру Путину, что разгром украинской армии в регионе завершен. Где на карте находятся населенные пункты, занятые российскими военными, — в инфографике NEWS.ru.

По словам Герасимова, Украина провалила планы по созданию стратегического плацдарма и срыву наступления ВС РФ в Донбассе. Он уточнил, что самая активная фаза операции началась 6 марта.

Герасимов также отметил, что военнослужащие КНДР оказали большую помощь в разгроме ВСУ в Курской области. По его словам, они были отправлены в регион РФ в рамках договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между странами.

Начальник Генштаба добавил, что северокорейские военные выполняли боевые задачи плечом к плечу с российскими военнослужащими. Он подчеркнул высокий профессионализм, мужество и героизм союзников.