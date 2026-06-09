Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
09 июня 2026 в 07:39

Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 9 июня: инфографика

ВС Украины ВС Украины Фото: Социальные сети
Подписывайтесь на нас в MAX

В ночь на 9 июня Вооруженные силы РФ пресекли попытки украинской армии совершить атаки с применением БПЛА самолетного типа на объекты на российской территории, говорится в сообщении, опубликованном в канале Минобороны РФ в мессенджере МАКС. Дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 140 дронов противника. Над какими регионами были сбиты беспилотники Вооруженных сил Украины — в инфографике NEWS.ru.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 140 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Тульской областей, Московского региона, Республики Крым и над акваториями Азовского и Черного морей», — говорится в сообщении ведомства.

Фото: Иллюстрация NEWS.ru

Регионы
Минобороны РФ
ВС РФ
БПЛА
ПВО
ВСУ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В США сделали заявление о судьбе мирных переговоров по Украине
ПВО сбила более 20 дронов на подлете к мосту в Чонгаре Херсонской области
Партнер России по БРИКС сократил импорт газа
Москвичей ждет аномальная жара в День России
Володин назвал число, которое определит судьбу вейпов в России
Назван неожиданный фактор, повышающий риск диабета
Ким Чен Ын и Си Цзиньпин заключили договор о «прекрасном будущем»
Силовики сорвали подготовку теракта в ульяновской колонии
Взрыв авто в подмосковной Балашихе попал на видео
Прилепин раскрыл структуру и боевые задачи Добровольческого корпуса
Котяков раскрыл, сколько работников выведут из тени до конца года
Названы три региона России, где зарплаты растут быстрее всего
Мощный взрыв прогремел в подмосковной Балашихе
Росавиация временно ограничила полеты в Геленджик и Краснодар
Оманские военные спасли экипаж попавшего под обстрел индийского судна
Электросамокатов в Москве может стать меньше
Домодедово перешел на специальный режим обслуживания авиарейсов
В одном из международных аэропортов России ввели ограничения
Силы ПВО успешно отразили атаку БПЛА на Тульскую область
Ночной налет беспилотников перекрыл один из путей в Крым
Дальше
Самое популярное
Чем подкормить огурцы в июне: лучшие удобрения и народные рецепты
Семья и жизнь

Чем подкормить огурцы в июне: лучшие удобрения и народные рецепты

Ответ Зеленскому за Петербург, Долиной грозит второе выселение: что дальше
Россия

Ответ Зеленскому за Петербург, Долиной грозит второе выселение: что дальше

Финал 25 сезона «Битвы экстрасенсов»: что показали 6 июня, имя победителя
Общество

Финал 25 сезона «Битвы экстрасенсов»: что показали 6 июня, имя победителя

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.