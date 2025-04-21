Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ 21 апреля: инфографика

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Вооруженные силы России пресекли попытку ВСУ нанести удар по территории РФ с применением беспилотных летательных аппаратов, сообщили в Министерстве обороны РФ. По данным ведомства, 21 апреля с 09:10 до 09:30 по московскому времени дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили два украинских беспилотника. Над какими регионами были сбиты дроны Вооруженных сил Украины — в инфографике NEWS.ru.

В пресс-службе ведомства уточнили, что системы противовоздушной обороны отразили атаку беспилотника ВСУ на Курскую область. Еще один дрон противника был сбит над территорией Белгородской области.