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Власти Астраханской области приняли решение ввести с понедельника, 30 марта, карантин на территории регионе в связи с распространением коронавируса.

Ввести с 30.03.2020 на территории Астраханской области ограничительные мероприятия (карантин), — говорится в распоряжении на сайте администрации губернатора.

По состоянию 30 марта, в Астраханской области инфицированы семь человек: у двоих диагноз подтверждён, у пятерых подтверждён условно. 648 человек находятся под наблюдением амбулаторной службы.

Президент России подписал указ об объявлении в стране нерабочей недели с 30 марта по 3 апреля с сохранением работникам зарплат. Эти меры позволят снизить распространение коронавируса в России. Власти Москвы и Подмосковья ввели всеобщий режим самоизоляции в воскресенье вечером. Выходить из дома можно только в ближайший магазин за продуктами, в аптеку, для выноса мусора и прогулки с собакой не дальше 100 метров от дома.

Как ранее писал NEWS.ru, лидер «Справедливой России» Сергей Миронов заявил, что «табачные бунты» в России могут быть спровоцированы исключением табака из списка товаров первой необходимости.