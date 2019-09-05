На территории поселения Краснопахорское Троицкого административного округа Москвы до 5 ноября действует карантин по бешенству. Два месяца там запрещено проводить выставки домашних животных, торговать ими и вывозить за пределы территории. Отлов диких животных тоже запрещён.
Установить карантин на территории поселения Краснопахорское Троицкого административного округа Москвы до 5 ноября 2019 года, — говорится в распоряжении мэра столицы на официальном сайте.
В этой местности был выявлен случай заболевания бешенством дикого животного.
Как писал News.ru, из диких животных самыми частыми переносчиками бешенства являются лисы (80%), а также енотовидные собаки и волки. Роспотребнадзор информировал, что за шесть месяцев 2019 года по поводу укусов к врачам обратились почти 200 тысяч человек. По данным ведомства, ежегодно в России от нападения животных страдает до полумиллиона человек, при этом более 250 тысяч подвергаются риску заражения бешенством и нуждаются в вакцинации.