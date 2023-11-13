Карантин из-за «ведьминой метлы» введен в Калининградской области В Калининградской области введен трехлетний карантин из-за болезни дикой яблони

Фото: F. Hecker/blickwinkel/Global Look Press

В районе города Полесски Калининградской области объявлен карантин из-за дикой яблони, на которой обнаружено заражение фитоплазмой пролиферации, известной как «ведьмина метла», сообщает «МК в Калининграде» со ссылкой на пресс-службу регионального управления Россельхознадзора. Как уточнили в ведомстве, фитокарантинные меры введены на участке площадью 38,5 тысячи га и продлятся не менее трех лет.

Собственник зараженного участка будет обязан самостоятельно провести ликвидацию заболевания. Согласно правилам, ограничения будут действовать до полного устранения возбудителя фитоплазмы пролиферации яблони. Критерием ликвидации заболевания является отсутствие «ведьминых метел» на деревьях в течение трех лет подряд.

Устранение должно подтвердиться по результатам лабораторных карантинных фитосанитарных экспертиз, добавили в Россельхознадзоре.

В августе 2023 года Россельхознадзор ввел запрет на ввоз в Россию косточковых и семечковых плодов из Новой Зеландии. Под запрет попали яблоки, груши, айва, абрикосы, вишня, черешня, персики, нектарины и сливы. В импортной продукции был обнаружен карантинный грибок — бурая монилиозная гниль.