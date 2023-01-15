«Капля в море»: в ЛНР оценили поставку Британией партии танков Украине Офицер ЛНР Новиков: поставка Британией партии танков Украине является «каплей в море»

Фото: Andrew Parsons/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Командир добровольческого подразделения спецназа ЛНР «Троя» Владимир Новиков с позывным Алабай заявил, что 14 танков Challenger 2, которые Британия намерена передать Киеву, это лишь «капля в море». При этом офицер назвал действия Лондона показательными для других европейских столиц, сообщает ТАСС.

Если мы рассматриваем только то количество «железа», которое будет передаваться, то это капля в море, но это концептуальный шаг. Потому что Англия — один из операторов поставки вооружения ВСУ из всех стран. Это показательный шаг, что Англия напрямую начинает поставлять танки, а не просто там [системы] ПВО, каски, бронежилеты, — подчеркнул Новиков.

Он назвал танки штурмовой и наступательной техникой, демонстрирующей намерения Британии наращивать объемы военной помощи Киеву. Тем самым, указал командир подразделения, Британия показала Германии, Франции и Израилю, что официально вступила в дело поставки штурмовой техники.

Ранее посольство России в Лондоне сообщило, что отправка британских танков Киеву не поможет ВСУ переломить ситуацию на поле боя и приведет лишь к ужесточению конфликта на Украине и новым жертвам. В представительстве также отметили, что британские танки будут считаться законными целями для ВС РФ.