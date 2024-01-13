Капитан теплохода напал с ножом на механика в российском порту Don Mash: капитан теплохода ударил ножом механика в порту Ростова-на-Дону

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Капитан теплохода ударил ножом помощника механика во время стоянки в порту Ростова-на-Дону, сообщает Telegram-канал Don Mash. По его информации, нападавший также пытался дать взятку в размере $200 сотрудникам полиции, чтобы они не составляли протокол о правонарушении.

Как передает канал, инцидент произошел на борту судна «Канак», следовавшего в Турцию. Командир теплохода в состоянии алкогольного опьянения избил работника. Пострадавшего госпитализировали с колото-резаной раной руки и ушибами головы. Теперь нападавшему грозит уголовная ответственность по статьям о причинении легкого вреда здоровью и даче взятки.

Ранее житель Махачкалы ударил ножом родственника, который взял его на слабо. Конфликт начался с того, что один из мужчин украл более 3,5 тысячи рублей из кассы заведения, в котором работали оба родственника. Пострадавший обратился к медикам, которые оказали ему помощь, после чего мужчины помирились.

До этого в Москве задержали местного жителя, который напал с ножом на охранника магазина при попытке украсть пакет с продуктами. Сотрудники супермаркета заметили, что мужчина ворует, и потребовали вернуть товар или оплатить его. Однако злоумышленник начал драку с охраной, после чего стал размахивать опасным предметом. Вскоре нападавшего задержали полицейские.