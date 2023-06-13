Капитан одного из столкнувшихся на Лене танкеров оказался пьяным Иркутские власти сообщили, что капитан одного из столкнувшихся на Лене танкеров был пьян

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Авария танкеров на реке Лене

В крови капитана одного из столкнувшихся на реке Лене танкеров был обнаружен алкоголь, сообщает в Telegram пресс-служба правительства Иркутской области. Уточняется, что вместо капитана за штурвалом находился его помощник. По словам Восточно-Сибирского транспортного прокурора Дениса Авдеева, авария произошла из-за нарушения правил судовождения.

Предварительная причина происшествия — нарушение правил судовождения. <...> Согласно медицинскому освидетельствованию, капитан танкера находился в состоянии алкогольного опьянения, судном управлял помощник капитана, — говорится в сообщении иркутского правительства.

Также власти региона заявили, что течь бензина была устранена По оценкам экспертов, суммарно в Лену вылилось от 60 до 90 тонн топлива.

Инцидент произошел накануне в районе поселка Алексеевск Иркутской области. Один из танкеров перевозил 832 тонны бензина. При столкновении одна из емкостей была повреждена, 138 тонн топлива начали выливаться в реку. Экипаж оперативно начал перекачку бензина в неповрежденную емкость. Также члены команды танкера установили вокруг корабля боновое ограждение и использовали 300 килограммов сорбента. По данным Росморречфлота, утечку удалось устранить.