Капище для жестоких расправ над собаками в Челябинске попало на видео В Челябинске нашли капище, на котором жестоко убивают собак

Фото: Сергей Петров/NEWS.RU

В Челябинске, в лесополосе у поселка Развязка, местная жительница обнаружила капище с трупами собак, сообщает Агентство чрезвычайных новостей. Она предположила, что животных специально убивают живодерскими методами.

Они подвешены. Убиты не одновременно, кто-то в этом месте убивает их периодически, — рассказала женщина.

По данным агентства, местные волонтеры вызвали на место полицию. При этом в сообществе «Челябинский Портал Защиты Животных» волонтеры пишут, что женщина, обнаружившая трупы псов, не идет на сотрудничество и просит забыть об этой истории.

Женщина, которая мне все это сообщила и выслала фото и видео, делать ничего не будет. И мне вчера написала, чтобы я обо всем этом забыла. Полицию она не вызывала, только позвонила на горячую линию по защите животных — и ей там сказали писать заявление в полицию. Вопросы она мои игнорирует и на просьбу выслать хотя бы карту с помеченным местом тоже молчание, — говорит волонтер.

Теперь зоозащитники намерены установить место гибели собак самостоятельно.

Ранее на конезаводе в Ставропольском крае произошел массовый мор лошадей. Погибли порядка 50 животных. По словам волонтеров, лошадей морят голодом и не дают даже воды, а условия их содержания не выдерживают критики.