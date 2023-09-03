Кандидатуру депутата Госдумы Сокола аннулировали на выборах главы Хакасии

Фото: Сергей Петров/NEWS.RU

Избирательная комиссия аннулировала регистрацию кандидатуры на выборы главы Хакасии депутата Госдумы Сергея Сокола, сообщил ТАСС председатель избиркома Александр Чуманин. Сокол выдвигался от партии «Единая Россия».

Приняли решение о признании аннулирования регистрации и исключения его из бюллетеней, — говорится в заявлении.

Чуманин добавил, что Сокол остается лидером списка «Единой России» на выборах в Верховный совет Хакасии. Они запланированы одновременно с выборами главы республики.

Ранее Сокол сообщал, что снял свою кандидатуру с выборов из-за проблем со здоровьем, возникших после перенесенной в июле операции. По его словам, такое решение он принял, поскольку «быть губернатором — это серьезная и ответственная работа, когда ни на день нельзя выйти из строя». Он отметил, что остается в Хакасии и возглавляет региональное отделение партии «Единая Россия».

До этого СМИ писали, что врачи выявили у Сокола острую кишечную непроходимость. Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак со ссылкой на врачей передавал, что состояние политика оценивается как тяжелое. Помимо непроходимости Сокол также страдает от венозного мезентериального тромбоза, характеризующегося сокращением притока крови к части кишечника.