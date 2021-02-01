Кандидата в мэры Екатеринбурга арестовали из-за акции протеста

https://static.news.ru/photo/f4284214-64cc-11eb-8cb4-96000091f725_660.jpg Фото: teamnavalny_ekb/t.me

Кандидат на пост главы Екатеринбурга Сергей Тиунов был арестован Верхне-Исетским районным судом Екатеринбурга на 30 суток.

Как сообщается, несогласованная акция состоялась в центре Екатеринбурга 31 января. По данным регионального главка МВД, в ней приняли участие 2300 человек, 83 местных жителя были доставлены в отделы полиции.

Среди них оказался и кандидат в градоначальники. Против Тиунова возбудили административное дело по части 8 статьи 20.2 КоАП РФ.

Тиунова Сергея Юрьевича признать виновным... Назначить ему административное наказание в виде административного ареста на срок 30 суток, — цитирует РИА Новости сообщение.

При этом общественник должен был сегодня встречаться с членами конкурсной комиссии.

Акции протеста связаны с задержанием оппозиционера Алексея Навального. Он вернулся из Германии в Россию 17 января после лечения от отравления. Сразу по прибытии в аэропорту он был задержан. Ему предъявили обвинение в том, что он не отмечался в полиции, когда лечился в ФРГ от отравления. Теперь ему грозит замена условного срока по делу «Ив Роше» на реальный.

Соратники блогера призвали к акциям протеста. 23 января и 31 января состоялись многочисленные несанкционированные митинги с требованием освободить Навального. Были задержаны тысячи человек.

31 января в некоторых населённых пунктах проходили жёсткие задержания. В Санкт-Петербурге силовики применяли электрошокеры и газ против активистов.

Как писал NEWS.ru, московские силовики решили вывозить задержанных в другие города — Калугу, Тулу, Смоленск и Рязань. Это связано с тем, что спецприёмники Москвы переполнены задержанными после шествий, состоявшихся 23 января.