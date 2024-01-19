Камнепад отрезал два района от центра Алтая На Алтае перекрыли участок трассы Р-256 «Чуйский тракт» из-за камнепада

В Республике Алтай прервано движение транспорта на участке федеральной трассы Р-256 из-за камнепада, о возобновлении сообщения будет объявлено дополнительно, рассказали в ФКУ Упрдор «Алтай». Из двух полос одна оказалась разрушена, а под второй обнаружили пустоты.

В результате обвала скалы 19 января около 09:00 (05:00 мск) произошло повреждение федеральной автомобильной дороги Р-256 «Чуйский тракт» в Онгудайском районе Республики Алтай, на участке между населенными пунктами Акбом и Чибит (764-й км), — пояснили в ведомстве.

Отмечается, что для устранения последствий направлена спецтехника, в частности, экскаватор, трактор, погрузчик. После вывоза обломков специалисты заполнят пустоты.

На кадрах, распространенных Telegram-каналом Mash Siberia, видно, что на разрушенном дорожном полотне валяются куски горной породы. По данным канала, в момент обрушения на этом участке автомобилей не было.