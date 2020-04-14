Камеры в Москве не будут штрафовать водителей без пропусков 15 апреля

https://static.news.ru/photo/3f4657c4-7e8a-11ea-b77b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В ближайшее время дорожные камеры в Москве не будут регистрировать для выписки штрафа водителей без цифровых пропусков. Об этом сообщил источник в мэрии.

До этого в СМИ появилась информация, что с 15 апреля столичные автовладельцы, не оформившие цифровой пропуск с указанием номера своей машины, будут получать штрафы с дорожных камер. Более того, штраф будет «выписывать» каждая из них.

Пока нет. Сейчас эта информация не верна, — цитирует ТАСС сообщение источника.

Ранее NEWS.ru писал, что пресс-служба Мосгорсуда сообщила о новом штрафе в отношении жителя Москвы. Мужчину оштрафовали на 15 тысяч рублей за поход в магазин.