Камерунский сухогруз накренился набок в районе Туапсе

Фото: Ilya Galakhov/Global Look Press

Судно-автовоз, гружёное фруктами и овощами, накренилось набок в районе Туапсе. Сухогруз ходит под флагом Камеруна, экипаж запросил помощи из-за нарушения балластной системы, сообщает ТАСС.

На борту судна находится экипаж из 28 человек. Визуально наблюдалось наличие крена на правый борт на 10 градусов. Экипажем проводятся работы по восстановлению балластной системы, после чего судно продолжит самостоятельный ход в порт Туапсе.

По сообщению Росморречфлота, на данный момент ситуация с сухогрузом стабилизировалась. Сообщений о том, что судно терпит бедствие, нет.

Ранее сообщалось, что пассажирский прогулочный теплоход столкнулся с опорой Дворцового моста в Санкт-Петербурге. Предварительно установлено, что у теплохода заглох двигатель, судно потеряло ход и столкнулось с опорой моста.