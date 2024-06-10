Камера записала последние секунды жизни петербургского парашютиста «112» опубликовал видео последних секунд жизни петербургского парашютиста

Telegram-канал «112» опубликовал видео последней минуты жизни разбившегося на аэродроме в Путилово Ленинградской области парашютиста. На них видно, как мужчина безуспешно пытается распутать стропы, а затем падает на землю.

Ранее сообщалось, что 38-летний спортсмен погиб на тренировке в Федерации парашютного, самолетного и вертолетного спорта Ленинградской области, прыгнув на самолете АН-28Д. Спортсмен выполнял четвертый за день прыжок, а за все время он прыгал 363 раза. Предварительной, причиной гибели стало позднее открытие запасного парашюта.

По факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших гибель парашютиста, СК возбудил уголовное дело. В ведомстве сообщили, что спортсмен получил смертельные травмы, ударившись о землю.

До этого в Сети появилось видео прыжка парашютиста с балкона многоэтажного дома в Балашихе. Правоохранительные органы по данному факту организовали проверку. Экстремалов нашли, позже Останкинский районный суд города Москвы признал по этому делу виновным в мелком хулиганстве трех мужчин. Им назначили наказание в виде административного ареста на срок от пяти до семи суток.