Камера видеонаблюдения записала звук взрыва в Брянске

Фото: Volodymyr Tarasov/Keystone Press Agency/Global Look Press

Камера видеонаблюдения зафиксировала звук взрыва в Брянске, пишет Telegram-канал RT. По словам местных жителей, вскоре в городе раздался, предположительно, второй взрыв. Минобороны России и местные власти информацию пока не комментировали.

Также они делятся в соцсетях кадрами пролетающего беспилотника.

Жители Брянска ранее сообщили о громком звуке взрыва в городе. По их словам, его было хорошо слышно в двух районах: Володарка и Советский. Также сообщалось о звуке взрыва из центрального района. По предварительным данным, в Брянске возможна атака БПЛА и работа систем противовоздушной обороны. МО РФ информацию не комментировало.

Ранее стало известно, что четыре самолета Ил-76 повреждены в аэропорту Пскова в результате атаки беспилотников Вооруженных сил Украины. Глава региона Михаил Ведерников заявил, что Министерство обороны отражает атаку беспилотников в псковском аэропорту. Он отметил, что лично находится на месте инцидента. Минобороны России информацию пока не комментировало.

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что в настоящее время в городе работают системы противовоздушной обороны. Также военные пытаются сбить беспилотники их стрелкового оружия. По предварительным данным, для атаки ВСУ задействовало свыше десяти дронов. Местная жительница рассказала, что звуки взрыва были слышны на весь Псков. По ее словам, сейчас в городе что-то горит. Она добавила, что звук взрыва был очень сильный.