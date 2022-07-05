Камчатский министр назвал бюджетных туристов «нищебродствующей саранчой» Глава Минприроды Камчатского края Кумарьков назвал бюджетных туристов «нищебродствующей саранчой»

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Глава Минприроды Камчатского края Алексей Кумарьков назвал бюджетных туристов «нищебродствующей саранчой», сообщает Lenta.ru. Таким образом он отреагировал на слова вице-президента Российского союза туриндустрии Ольги Санаевой, которая оценила стоимость недельного тура на Камчатку в 45 тысяч рублей. По мнению регионального чиновника, такие туристы краю не нужны.

Нам зачем это нужно? Какой будет толк для экономики и природы Камчатки, если сюда хлынет саранча нищебродствующих пакетников, жмущихся за каждый рубль? — заявил он.

По мнению Кумарькова, подобные туры не приносят никакой пользы экономике края, более того, могут его «окончательно загадить». Министр добавил, что на 45 тысяч рублей туристам в Петропавловске-Камчатском можно лишь «глотать слюну, глядя на ценники».

Кумарькова уже захотели проверить на соблюдение этики государственного служащего.

Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин объяснил, что туры в Сибирь, на Байкал, Кольский полуостров или Камчатку не стали массовыми из-за отсутствия широкого субсидированного авиасообщения по перечисленным направлениям и скептицизма россиян по отношению к «снежному отдыху».