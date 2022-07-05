Глава Минприроды Камчатского края Алексей Кумарьков назвал бюджетных туристов «нищебродствующей саранчой», сообщает Lenta.ru. Таким образом он отреагировал на слова вице-президента Российского союза туриндустрии Ольги Санаевой, которая оценила стоимость недельного тура на Камчатку в 45 тысяч рублей. По мнению регионального чиновника, такие туристы краю не нужны.

Нам зачем это нужно? Какой будет толк для экономики и природы Камчатки, если сюда хлынет саранча нищебродствующих пакетников, жмущихся за каждый рубль?заявил он.

По мнению Кумарькова, подобные туры не приносят никакой пользы экономике края, более того, могут его «окончательно загадить». Министр добавил, что на 45 тысяч рублей туристам в Петропавловске-Камчатском можно лишь «глотать слюну, глядя на ценники».

Кумарькова уже захотели проверить на соблюдение этики государственного служащего.

Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин объяснил, что туры в Сибирь, на Байкал, Кольский полуостров или Камчатку не стали массовыми из-за отсутствия широкого субсидированного авиасообщения по перечисленным направлениям и скептицизма россиян по отношению к «снежному отдыху».