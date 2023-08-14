Камчатские рыбаки спасли семью белух от смерти в Охотском море

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Рыбаки из Камчатского края спасли жизнь семейству белух, которых выбросило на мелководье в Охотском море, сообщает Telegram-канал Amur Mash. По данным канала, мужчины из общины «Сокол» несколько часов поливали белух морской водой, чтобы они не умерли. В конечном счете им удалось уплыть с началом прилива.

В комментарии РИА Новости министр природных ресурсов Камчатки Алексей Кумарьков отметил, что белух выбросило на берег в Тигильском районе в минувший четверг, 10 августа. Рыбакам удалось спасти жизнь пяти животным, которые лежали на берегу и издавали разные звуки. Из их глаз шла жидкость, похожая на слезы.

Четверо рыбаков — их надо назвать поименно: Андрей Королев, Владимир Кочелаевский, Сергей Умкев и Ашот Устян — несколько часов обливали животных водой, пока не начался прилив и те не смогли сдвинуться с мели, — рассказал Кумарьков.

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