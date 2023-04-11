Камчатку завалили рекордные за 60 лет сугробы из пепла: как это было Высота выброса пепла при извержении вулкана Шивелуч составила 16 км

Фото: Дмитрий Мельников/Институт вулканологии и сейсмологии ДВО РАН/t.me/s_volcanology

В ночь на 11 апреля 2023 года произошло мощное извержение вулкана Шивелуч на Камчатке. Высота выброса пепла составила 16 км. Последствия рекордного за последние 60 лет пеплопада ощутили на себе все местные жители: толстый слой пепла покрыл автомобили, дома, дороги. Частицы пепла отчетливо ощущаются и в воздухе. Как случилось извержение Шивелуча и боятся ли пеплопада местные жители — в материале NEWS.ru.

Чем известен вулкан Шивелуч

Шивелуч — самый северный действующий вулкан Камчатки — начал образовываться 60–70 тысяч лет назад, говорится на сайте Камчатской вулканологической станции им. Левинсона-Лессинга ИВиС ДВО РАН. Портал уточняет, что поперечник основания Шивелуча равен 45–50 км, площадь — не менее 1300 кв. км, а абсолютная высота — 3283 м (главная вершина), высшая точка действующего аппарата — Молодого Шивелуча — около 2800 м.

По словам ученых, «современная постройка» включает три главных элемента: Старый Шивелуч, древнюю кальдеру (котловины, образующиеся после извержения) и активный Молодой Шивелуч — именно он и начал извергаться в ночь на 11 апреля. Его также называют Шевелуч или Суелич (от ительменского «суелич» — «курящаяся гора»).

Когда началось извержение Шивелуча

Извержение Шивелуча началось в ночь на 11 апреля, об этом сообщил Камчатский филиал Геофизической службы РАН в своем Telegram-канале. В ведомстве отметили, что максимальная фаза природного явления фиксировалась в 05:44 утра по местному времени, а высота выброса, оцененная по сейсмическим данным, составила 20 км, но последующие спутниковые наблюдения показали, что пепел достиг высоты 16 км.

«Наконец-то произошло давно ожидаемое мощное извержение Шивелуча. Активная стадия сейсмической подготовки продолжалась целый год. Все это время наблюдались многочисленные землетрясения, шло вулканическое дрожание, время от времени происходили выбросы пепла на высоту 5–6 км над уровнем моря, наблюдалось свечение раскаленного конуса, постоянно сходили каменные лавины», — рассказали геофизики.

Эксперты отметили, что «облако пепла распространяется главным образом в западном направлении. Однако сильные пеплопады прошли в Ключах, Майском, Козыревске».

Кого засыпало пеплом

Практически сразу после начала извержения в Сети появились видео из камчатского поселка Ключи — на кадрах люди с трудом откапывают из-под слоя пепла автомобили, а также показывают покрытые пеплом деревья, дороги и крыши жилых домов.

По словам Владимира, одного из жителей Ключей, такого интенсивного пеплопада, как после извержения Шивелуча, на территории Камчатки не было давно. Хотя сам пеплопад, сказал он, для региона нормальное явление. Он подчеркнул, что в такие периоды тяжело приходится тем, кто страдает от астмы. При этом Владимир удивился пристальному вниманию, которое уделяют происходящему жители «материка».

«Вы там на материке прям как инопланетяне, честное слово. Вот смотрите: у вас солнце же встает на востоке, а садится на западе, верно? Вполне обычная вещь. Так и это [пеплопад] — тоже такая же обычная вещь. Нет в этом чего-то сверхъестественного или страшного, это нормально», — добавил Владимир.

Выпавший пепел никто сейчас не убирает, потому что он продолжает падать, сообщила NEWS.ru местная жительница по имени Ника. Собеседница отметила, что представители МЧС просят людей оставаться дома, учеба и работа на время отменены.

«Конечно, подобные случаи уже были, но не настолько масштабно. Говорят, это самый мощный выброс за последние 60 лет. Про вред и сказать нечего, все жители Камчатки, думаю, знают, что пепел не выводится из легких, так что, безусловно, опасная обстановка», — рассказала Ника.

В пресс-релизе Камчатского филиала ФИЦ ЕГС РАН говорится, что ведомство неоднократно выпускало предупреждения о возможном сильнейшем извержении. В организации добавили, что, к счастью, Шивелуч проснулся не во время курортного сезона, когда в опасной зоне могли находиться туристы.

Когда ждать нового мощного извержения Шивелуча

Сильные извержения вулкана Шивелуч происходят раз в 100 лет, а средней силы происходили в 1993, 2005 и 2010 годах, заявил NEWS.ru руководитель вулканической станции в поселке Ключи Юрий Демянчук. Он пояснил, что извержение Шивелуча ожидается давно, поскольку высота активного купола достигла критической массы и высоты.

«У Шивелуча цикл такой: очень сильные извержения примерно раз в 100 лет, а средней силы были довольно сильные в 1993, 2005 и 2010 годах, но это извержение намного сильнее, такие происходят гораздо реже», — подчеркнул Демянчук.

Можно ли теперь летать на Камчатку и подходить к вулкану

Демянчук также рассказал, что во время извержения нельзя подходить к Шивелучу не только близко, но и на расстояние 20 км. Если начнется очередной катаклизм, человек вряд ли сможет убежать, так как скорость пирокластических потоков достигает 100 км/ч, указал он. Исследователь добавил, что сейчас ситуация безопасна, так как извержение уже произошло.

«Высота активного купола, который сейчас извергался, 2600 метров над уровнем моря примерно, мы еще не подсчитывали, потому что он рос. Раньше его объем достигал где-то 0,5, 0,6, 0,7 кубического километра. Сколько сейчас, станет ясно после обработки. Активный купол называется Молодой Шивелуч, а потухший вулкан называется Старый Шивелуч», — отметил Демянчук.

Кроме того, судя по онлайн-табло Аэрофлота, рейсы на Камчатку выполняются по расписанию, без изменений маршрутов.

Фото: Администрация Усть-Камчатского района Камчатский край. Извержение вулкана Шивелуч в Усть-Камчатском районе. Камчатский вулкан Шивелуч начал извержение ранним утром вторника, начался пеплопад Фото: Администрация Усть-Камчатского района Камчатский край. Извержение вулкана Шивелуч в Усть-Камчатском районе. Камчатский вулкан Шивелуч начал извержение ранним утром вторника, начался пеплопад Фото: Администрация Усть-Камчатского района Камчатский край. Извержение вулкана Шивелуч в Усть-Камчатском районе. Камчатский вулкан Шивелуч начал извержение ранним утром вторника, начался пеплопад Фото: Администрация Усть-Камчатского района Камчатский край. Извержение вулкана Шивелуч в Усть-Камчатском районе. Камчатский вулкан Шивелуч начал извержение ранним утром вторника, начался пеплопад Фото: Дмитрий Мельников/Институт вулканологии и сейсмологии ДВО РАН/t.me/s_volcanology Камчатский край. Извержение вулкана Шивелуч в Усть-Камчатском районе. Камчатский вулкан Шивелуч начал извержение ранним утром вторника, начался пеплопад Фото: Дмитрий Мельников/Институт вулканологии и сейсмологии ДВО РАН/t.me/s_volcanology Камчатский край. Извержение вулкана Шивелуч в Усть-Камчатском районе. Камчатский вулкан Шивелуч начал извержение ранним утром вторника, начался пеплопад Фото: Дмитрий Мельников/Институт вулканологии и сейсмологии ДВО РАН/t.me/s_volcanology Камчатский край. Извержение вулкана Шивелуч в Усть-Камчатском районе. Камчатский вулкан Шивелуч начал извержение ранним утром вторника, начался пеплопад Фото: Дмитрий Мельников/Институт вулканологии и сейсмологии ДВО РАН/t.me/s_volcanology Камчатский край. Извержение вулкана Шивелуч в Усть-Камчатском районе. Камчатский вулкан Шивелуч начал извержение ранним утром вторника, начался пеплопад Фото: Дмитрий Мельников/Институт вулканологии и сейсмологии ДВО РАН/t.me/s_volcanology Камчатский край. Извержение вулкана Шивелуч в Усть-Камчатском районе. Камчатский вулкан Шивелуч начал извержение ранним утром вторника, начался пеплопад Фото: Дмитрий Мельников/Институт вулканологии и сейсмологии ДВО РАН/t.me/s_volcanology Камчатский край. Извержение вулкана Шивелуч в Усть-Камчатском районе. Камчатский вулкан Шивелуч начал извержение ранним утром вторника, начался пеплопад Фото: Дмитрий Мельников/Институт вулканологии и сейсмологии ДВО РАН/t.me/s_volcanology Камчатский край. Извержение вулкана Шивелуч в Усть-Камчатском районе. Камчатский вулкан Шивелуч начал извержение ранним утром вторника, начался пеплопад Фото: Дмитрий Мельников/Институт вулканологии и сейсмологии ДВО РАН/t.me/s_volcanology Камчатский край. Извержение вулкана Шивелуч в Усть-Камчатском районе. Камчатский вулкан Шивелуч начал извержение ранним утром вторника, начался пеплопад Фото: Дмитрий Мельников/Институт вулканологии и сейсмологии ДВО РАН/t.me/s_volcanology Камчатский край. Извержение вулкана Шивелуч в Усть-Камчатском районе. Камчатский вулкан Шивелуч начал извержение ранним утром вторника, начался пеплопад Фото: Дмитрий Мельников/Институт вулканологии и сейсмологии ДВО РАН/t.me/s_volcanology Камчатский край. Извержение вулкана Шивелуч в Усть-Камчатском районе. Камчатский вулкан Шивелуч начал извержение ранним утром вторника, начался пеплопад Фото: Дмитрий Мельников/Институт вулканологии и сейсмологии ДВО РАН/t.me/s_volcanology Камчатский край. Извержение вулкана Шивелуч в Усть-Камчатском районе. Камчатский вулкан Шивелуч начал извержение ранним утром вторника, начался пеплопад Фото: Дмитрий Мельников/Институт вулканологии и сейсмологии ДВО РАН/t.me/s_volcanology Камчатский край. Извержение вулкана Шивелуч в Усть-Камчатском районе. Камчатский вулкан Шивелуч начал извержение ранним утром вторника, начался пеплопад Фото: Дмитрий Мельников/Институт вулканологии и сейсмологии ДВО РАН/t.me/s_volcanology Фото: Дмитрий Мельников/Институт вулканологии и сейсмологии ДВО РАН/t.me/s_volcanology Фото: Администрация Усть-Камчатского района Камчатский край. Извержение вулкана Шивелуч в Усть-Камчатском районе. Камчатский вулкан Шивелуч начал извержение ранним утром вторника, начался пеплопад Фото: Администрация Усть-Камчатского района Камчатский край. Извержение вулкана Шивелуч в Усть-Камчатском районе. Камчатский вулкан Шивелуч начал извержение ранним утром вторника, начался пеплопад Фото: Камчатский филиал ФГБУН ФИЦ «Единая геофизическая служба Российской академии наук» Камчатский край. Извержение вулкана Шивелуч в Усть-Камчатском районе. Камчатский вулкан Шивелуч начал извержение ранним утром вторника, начался пеплопад Фото: Камчатский филиал ФГБУН ФИЦ «Единая геофизическая служба Российской академии наук» Камчатский край. Извержение вулкана Шивелуч в Усть-Камчатском районе. Камчатский вулкан Шивелуч начал извержение ранним утром вторника, начался пеплопад Фото: Администрация Усть-Камчатского района Камчатский край. Извержение вулкана Шивелуч в Усть-Камчатском районе. Камчатский вулкан Шивелуч начал извержение ранним утром вторника, начался пеплопад Фото: Администрация Усть-Камчатского района Камчатский край. Извержение вулкана Шивелуч в Усть-Камчатском районе. Камчатский вулкан Шивелуч начал извержение ранним утром вторника, начался пеплопад Фото: Администрация Усть-Камчатского района Камчатский край. Извержение вулкана Шивелуч в Усть-Камчатском районе. Камчатский вулкан Шивелуч начал извержение ранним утром вторника, начался пеплопад Фото: Администрация Усть-Камчатского района Камчатский край. Извержение вулкана Шивелуч в Усть-Камчатском районе. Камчатский вулкан Шивелуч начал извержение ранним утром вторника, начался пеплопад Фото: Камчатский филиал ФГБУН ФИЦ «Единая геофизическая служба Российской академии наук» Мощное извержение вулкана Шивелуч, Усть-Камчатск, из-за выброса пепла в 9 утра было темно как ночью Фото: Камчатский филиал ФГБУН ФИЦ «Единая геофизическая служба Российской академии наук» Мощное извержение вулкана Шивелуч, Усть-Камчатск, из-за выброса пепла в 9 утра было темно как ночью Фото: Камчатский филиал ФГБУН ФИЦ «Единая геофизическая служба Российской академии наук» Камчатский край. Извержение вулкана Шивелуч в Усть-Камчатском районе. Камчатский вулкан Шивелуч начал извержение ранним утром вторника, начался пеплопад Фото: Камчатский филиал ФГБУН ФИЦ «Единая геофизическая служба Российской академии наук» Камчатский край. Извержение вулкана Шивелуч в Усть-Камчатском районе. Камчатский вулкан Шивелуч начал извержение ранним утром вторника, начался пеплопад Фото: Дмитрий Мельников/Институт вулканологии и сейсмологии ДВО РАН/t.me/s_volcanology Камчатский край. Извержение вулкана Шивелуч в Усть-Камчатском районе. Камчатский вулкан Шивелуч начал извержение ранним утром вторника, начался пеплопад Фото: Дмитрий Мельников/Институт вулканологии и сейсмологии ДВО РАН/t.me/s_volcanology Камчатский край. Извержение вулкана Шивелуч в Усть-Камчатском районе. Камчатский вулкан Шивелуч начал извержение ранним утром вторника, начался пеплопад Фото: Дмитрий Мельников/Институт вулканологии и сейсмологии ДВО РАН/t.me/s_volcanology Камчатский край. Извержение вулкана Шивелуч в Усть-Камчатском районе. Камчатский вулкан Шивелуч начал извержение ранним утром вторника, начался пеплопад Фото: Дмитрий Мельников/Институт вулканологии и сейсмологии ДВО РАН/t.me/s_volcanology Камчатский край. Извержение вулкана Шивелуч в Усть-Камчатском районе. Камчатский вулкан Шивелуч начал извержение ранним утром вторника, начался пеплопад Фото: Дмитрий Мельников/Институт вулканологии и сейсмологии ДВО РАН/t.me/s_volcanology Камчатский край. Извержение вулкана Шивелуч в Усть-Камчатском районе. Камчатский вулкан Шивелуч начал извержение ранним утром вторника, начался пеплопад Фото: Дмитрий Мельников/Институт вулканологии и сейсмологии ДВО РАН/t.me/s_volcanology Камчатский край. Извержение вулкана Шивелуч в Усть-Камчатском районе. Камчатский вулкан Шивелуч начал извержение ранним утром вторника, начался пеплопад Фото: Дмитрий Мельников/Институт вулканологии и сейсмологии ДВО РАН/t.me/s_volcanology Камчатский край. Извержение вулкана Шивелуч в Усть-Камчатском районе. Камчатский вулкан Шивелуч начал извержение ранним утром вторника, начался пеплопад Фото: Дмитрий Мельников/Институт вулканологии и сейсмологии ДВО РАН/t.me/s_volcanology Камчатский край. Извержение вулкана Шивелуч в Усть-Камчатском районе. Камчатский вулкан Шивелуч начал извержение ранним утром вторника, начался пеплопад

Кому вулканический пепел принесет пользу

Образующийся при извержении вулканов пепел содержит, в частности, макро- и микроэлементы, необходимые для питания растений, роста и развития культур, участвующих в формировании урожая, заявил NEWS.ru профессор кафедры общего земледелия и агроэкологии факультета почвоведения МГУ Дмитрий Хомяков. Он подчеркнул, что эти элементы содержатся и в самих растениях, но составляют от одного до 10% сухой биомассы.

«Это значительные цифры. Без этих элементов минерального питания формировать урожай невозможно. На вулканических отложениях формируются так называемые вулканические почвы, и они очень плодородные, на них растет большое количество разных сельскохозяйственных культур», — рассказал эксперт.

По его словам, в пепле также частично содержатся фосфор, калий, кальций, магний и основные микроэлементы для питания растений. При этом на вулканических отложениях формируются некислые почвы, что способствует получению хорошего урожая и качественной продукции для большинства сельскохозяйственных культур.