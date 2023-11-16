Камчатке обещают вернуть доступ к интернету Минцифры пообещало в ближайшее время устранить аварию на линии связи на Камчатке

Фото: МЧС Чукотского АО

Оперативные службы компании «Ростелеком» уже приступили к ликвидации последствий аварии в Камчатском крае на магистральной линии связи, сообщили в Telegram-канале Минцифры России. Проблема возникла из-за повреждения наземной части важной телекоммуникационной магистрали при проведении земляных работ.

Оперативные службы «Ростелекома» уже работают над устранением аварии. Интернет будет восстановлен в самое ближайшее время, — говорится в сообщении Минцифры.

Авария привела к проблемам с доступом в интернет в некоторых районах Камчатки. В ведомстве подчеркнули, что в регионе продолжает функционировать сотовая связь, телефония, а также доступ к экстренным службам.

Ранее сообщалось, что двое жителей села Нешкан на Чукотке пропали во время пурги в тундре. Спасатели приступили к поискам. Согласно информации от администрации, жители ехали на снегоходах, однако по пути случился инцидент — одно из транспортных средств провалилось под лед. Сообщений о том, нашли ли их не поступало.

В конце октября камчатский вулкан Ключевской, высота которого 4800 километров, выбросил вверх столб пепла на шесть километров. Облако распространилось на 75 километров, извержение создало опасность для местного авиасообщения.