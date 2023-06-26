КамАЗ с лошадьми перевернулся на трассе и попал на видео Три лошади погибли в результате ДТП с участием КамАЗа в Новосибирской области

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Перевозивший лошадей грузовик КамАЗ перевернулся на трассе в Новосибирской области, сообщает Telegram-канал «ЧП ИНЦИДЕНТ НОВОСИБИРСК». В результате ДТП погибли три лошади.

Канал сообщил, что водитель КамАЗа двигался по автодороге Н-1010 в сторону Шилово-Курья. На 10 км дороги водитель не справился с управлением и допустил опрокидывание грузовика.

Ранее на юго-востоке Москвы автомобиль врезался в припаркованные машины. Водитель автомобиля марки Ford, совершая маневр, на высокой скорости выехал с проезжей части на стоянку. В результате ДТП повреждения получили пять автомобилей.

25 июня в городе Усть-Лабинске Краснодарского края мотоциклист сбил ребенка на детской площадке и скрылся с места происшествия. Мальчика госпитализировали с множественными травмами.

В Сети опубликовано видео с моментом ДТП. На нем видно, как у ребенка укатился мяч. Мальчик выбежал за ним на дорогу, в этот момент на него на полной скорости наехал мотоцикл.