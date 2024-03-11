Российского студента задержали за подготовку теракта SHOT: в Обнинске задержали студента за подготовку теракта на религиозной почве

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Telegram-канал SHOT сообщает, что в Калужской области задержали студента, который, как утверждается, планировал совершить теракт в здании районного суда. По данным канала, преступление носит религиозный характер.

Как пишет SHOT, 19-летний учащийся филиала Петербургского университета путей сообщения императора Александра I в Калуге принял ислам в прошлом году. По данным канала, кураторы убедили его совершить теракт в здании Калужского районного суда на религиозной почве. SHOT утверждает, что спецслужбы узнали о планах юноши и задержали его в Обнинске.

По сообщениям SHOT, в комнате третьекурсника в общежитии провели обыск. Авторы канала узнали, что силовики обнаружили там 1 кг аммиачной селитры и другие компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства, по данному факту было возбуждено уголовное дело.

Ранее SHOT сообщил, что в Казани разыскивают студента колледжа Казанского национального исследовательского технического университета им. Туполева — КАИ, который планировал нападение на учебное заведение. По данным канала, устроить расправу над одногруппниками он планировал 1 апреля.

До этого в Иркутской области полицейские задержали 19-летнего жителя Железногорска-Илимского по подозрению в планировании теракта. Известно, что молодой человек является приверженцем движения «Колумбайн» (движение признано в РФ террористическим, деятельность запрещена), осенью он занимался пропагандой организации и высказывал намерения о массовых убийствах на территории родного города.