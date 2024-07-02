Калужского подростка задержали за диверсию на железной дороге В Калужской области задержали 16-летнего подростка за поджог релейного шкафа

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Калужской области возбудили уголовное дело о диверсии (п. «а» ч. 2 ст. 281 УК РФ) в отношении 16-летнего подростка, сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета. Юношу обвинили в поджоге релейного шкафа на станции Людиново-2. По данным следствия, он совершил преступление за вознаграждение в 50 тысяч рублей, которое ему пообещал незнакомец в мессенджере.

Инцидент произошел 28 июня. Следствие выяснило, что неустановленное лицо, активно поддерживающее ВСУ, предложило подростку дестабилизировать работу железной дороги путем поджога релейного шкафа. Куратор пообещал юноше за выполнение задачи 50 тысяч рублей, но потребовал, чтобы тот действовал строго согласно его инструкциям и прислал ему видеоотчет. Несовершеннолетний повелся на уловку мошенника и поджег релейный шкаф на станции Людиново-2.

Сотрудниками УФСБ России по Калужской области во взаимодействии со следователями Западного МСУТ СК России и МВД России молодой человек был установлен и задержан. В отношении него по ходатайству следователя судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, — говорится в сообщении.

Отмечается, что обвиняемый признает вину и раскаивается в содеянном. Ему грозит до 20 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что в Кемеровской области МВД и ФСБ задержали трех 16-летних подростков за поджог релейного шкафа на Западно-Сибирской железной дороге. Отмечалось, что они совершили преступление за обещанные незнакомцем 60 тысяч рублей. Инцидент произошел на перегоне станций Бачаты — Артышта-1.