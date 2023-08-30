Калужский губернатор рассказал о последствиях атаки БПЛА на регион Губернатор Шапша: в Калужской области при атаке БПЛА выбило стекла в одном доме

Фото: admoblkaluga.ru

Владислав Шапша

В ночь на 30 августа на территории Сухиничского района Калужской области уничтожен беспилотник самолетного типа, сообщил губернатор региона Владислав Шапша в Telegram-канале. По его словам, пострадавших и разрушений инфраструктуры не зафиксировано, лишь в одном жилом доме нарушено остекление.

Глава области отметил, что на место инцидента выехали оперативные службы.

Сегодня ночью на территории Сухиничского района уничтожен БПЛА самолетного типа. Пострадавших и разрушений инфраструктуры нет. Нарушено остекление одного жилого дома, — говорится в его сообщении.

Шапша добавил, что другой БПЛА попал в пустой резервуар для хранения нефтепродуктов в Дзержинском районе. Он загорелся, но огонь оперативно потушили.

В этом случае также не было пострадавших, на место происшествия отправлены оперативные службы, уточнил глава российского региона.

Ранее в пресс-службе Министерства обороны РФ сообщили, что над Калужской областью пресечена очередная попытка Украины совершить террористическую атаку беспилотником самолетного типа. БПЛА был уничтожен средствами ПВО. Инцидент произошел 30 августа около 02:00 по московскому времени, уточнили в военном ведомстве.