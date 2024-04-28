Калужский губернатор опроверг информацию о взрывах на нефтебазе в Людиново Шапша: информация о взрывах на нефтебазе в Людиново является недостоверной

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Информация о взрыве цистерны с бензином на территории нефтебазы в городе Людиново Калужской области, которая распространяется в соцсетях и СМИ, является недостоверной, сообщил губернатор региона Владислав Шапша в своем Telegram-канале. По его словам, повреждения получила только внешняя обшивка резервуара, инцидент обошелся без разрушений и пожара.

В социальных сетях распространяется недостоверная информация о взрывах цистерны с бензином на территории нефтебазы в Людиново... <...> В результате падения обломков БПЛА повреждена только внешняя обшивка резервуара. Разрушений и пожара на месте падения не было, — написал он.

Утром 28 апреля Шапша сообщил, что три беспилотника упали в районе нефтебазы в Калужской области. Он уточнил, что инцидент произошел в городе Людиново в ночное время. Минобороны России подтвердило эту информацию, отметив, что средства ПВО их перехватили.

Российское военное ведомство ранее сообщило, что средства противовоздушной обороны уничтожили 46 беспилотников Вооруженных сил Украины за последние сутки. По данным ведомства, также были ликвидированы пять оперативно-тактических ракет ATACMS американского производства.