Калужский губернатор лично развёз медиков по вызовам к пациентам

https://static.news.ru/photo/5e86fc30-1e8d-11eb-a61a-fa163e074e61_660.jpg Владислав Шапша Фото: Владислав Шапша/vk.com

Губернатор Калужской области Владислав Шапша опубликовал поздравление жителей региона с Днём народного единства.

Поздравительное видео Шапша выложил в Telegram-канале. В ролике губернатор заявил, что праздник пришёлся на сложное время, поэтому отметить торжественный день нужно особенным образом.

Болезнь угрожает нашему здоровью, нашему образу жизни. Но народы России всегда умели объединяться — и для благих дел, и для борьбы с угрозой. Поэтому мы сегодня решили, как и многие калужане, подставить плечо нашим медикам. Взяли ещё одну машину из служебного автопарка и поедем сейчас в больницу, чтобы помочь врачам добраться до пациентов, — сказал Шапша.

Видео заканчивается тем, что политик садится за руль белого автомобиля и уезжает. В разговоре с РИА Новости губернатор уточнил , что он помогает врачам Калужской городской больницы № 5. Шапша предварительно прошёл специальный инструктаж, ему выдали средства индивидуальной защиты. Губернатор отметил, что среди жителей региона много людей, которые помогают врачам по своей инициативе.

Я посчитал, что важно не только оказывать формальную поддержку в виде машин или иных ресурсов, но и лично оказаться внутри среды, прочувствовать работу наших медиков, принять непосредственное, личное участие в этом, — отметил губернатор.

Калужская городская больница № 5 ранее жаловалась на дефицит транспортных средств, вызванный ростом числа заразившихся коронавирусом, передавал NEWS.ru. В медучреждении рассказали, что за сутки поступает до 500 вызовов — около 65 на одного доктора. Врачи попросили помощи у автомобилистов города. В связи с напряжённой ситуацией губернатор передал 10 дополнительных машин больнице из служебного автопарка правительства.