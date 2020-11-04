Калужский губернатор лично развёз медиков по вызовам к пациентам

Губернатор Калужской области Владислав Шапша опубликовал поздравление жителей региона с Днём народного единства.
Поздравительное видео Шапша выложил в Telegram-канале. В ролике губернатор заявил, что праздник пришёлся на сложное время, поэтому отметить торжественный день нужно особенным образом.
Болезнь угрожает нашему здоровью, нашему образу жизни. Но народы России всегда умели объединяться — и для благих дел, и для борьбы с угрозой. Поэтому мы сегодня решили, как и многие калужане, подставить плечо нашим медикам. Взяли ещё одну машину из служебного автопарка и поедем сейчас в больницу, чтобы помочь врачам добраться до пациентов, — сказал Шапша.
Видео заканчивается тем, что политик садится за руль белого автомобиля и уезжает. В разговоре с РИА Новости губернатор
Я посчитал, что важно не только оказывать формальную поддержку в виде машин или иных ресурсов, но и лично оказаться внутри среды, прочувствовать работу наших медиков, принять непосредственное, личное участие в этом, — отметил губернатор.
Калужская городская больница № 5 ранее жаловалась на дефицит транспортных средств, вызванный ростом числа заразившихся коронавирусом, передавал NEWS.ru. В медучреждении рассказали, что за сутки поступает до 500 вызовов — около 65 на одного доктора. Врачи попросили помощи у автомобилистов города. В связи с напряжённой ситуацией губернатор передал 10 дополнительных машин больнице из служебного автопарка правительства.