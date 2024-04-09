Калужские власти заинтересовались непатриотичными остановками Минтранс Калужской области обещал перекрасить желто-голубые остановки

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Желто-голубые остановки в Калужской области перекрасят в другие цвета, сообщили в региональном минтрансе в беседе с «Подъемом». В ведомстве уточнили, что официальных обращений по поводу павильонов не поступало.

Мы мониторим социальные сети и видели данный пост. В плановом режиме в весенне-летний период подрядной организацией проводится обновление остановочных павильонов. В частности, и этот павильон в течение недели будет перекрашен, — заявили в минтрансе, отметив, что учет количества остановок желто-голубых цветов не проводился.

Ранее в Пыть-Яхе Ханты-Мансийского автономного округа дирeктор школы №1 написала донос в полицию на ученицу, которая вплела желто-синие ленты в косы и пришла в школу. Кроме того, у девочки на голове был выбрит символ инь и ян, который может ассоциироваться с одним из символов нацбатальона «Азов» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена).

В Москве прежде задержали 39-летнего уборщика и жителя Волгограда за одежду в цветах украинского флага. По административной статье 20.3.3 КоАП «Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил Российской Федерации» им грозил штраф до 50 тысяч рублей.

