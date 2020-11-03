Калужские священники провели богослужение в COVID-центре

https://static.news.ru/photo/72d61f2e-1ddc-11eb-9f6f-fa163e074e61_660.jpg Фото: eparhia-kaluga.ru

Священнослужители в Калуге провели богослужение в COVID-центра БСМП города. Они окропили палаты святой водой и подарили пациентам иконки.

По словам пресс-секретаря больницы Нины Голубевой, большинство пациентов восприняли визит священников хорошо. Особенно возрастные женщины. Впрочем, молодые пациенты тоже охотно брали иконки.

Прежде чем зайти в палату, мы спрашивали разрешение на визит священника. Две или три палаты отказались, но многих это воодушевило, — рассказала она изданию «Подъём».

Она добавила, что иронически приход священнослужителей восприняли единицы. Голубева призвал не злословить по этому поводу, отметив, что богослужение следует воспринимать не как последнюю помощь, а в качестве подспорья, способ психотерапии. Особенно для пожилых людей.

В митрополии предложили закрепить за больницей одного из священнослужителей, который будет регулярно проводить богослужения в «красной зоне».

Ранее NEWS.ru писал, что в РПЦ порекомендовали закрывать монастыри в регионах в качестве меры против распространения коронавирусной инфекции. В патриархии также подчеркнули важность соблюдения санитарных правил в храмах и монастырских помещениях, утверждённых ранее патриархом Московским и всея Руси Кириллом. В соответствии с ними запрещено впускать в храм людей без масок, и сами священнослужители также должны носить маски.