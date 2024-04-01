Калужанин планировал диверсию на железной дороге ФСБ: предотвращена диверсия на железной дороге в Калужской области

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Калужской области задержан подозреваемый в попытке совершить диверсию на железной дороге, сообщает УФСБ по региону. Подозреваемого заключили под стражу, передает ТАСС. В отношении него возбуждено уголовное дело, в том числе по статье о террористическом акте.

Пресечена попытка совершения поджога объекта железнодорожной инфраструктуры региона жителем Калужской области, — говорится в сообщении.

Ранее Telegram-канал «Mash на Мойке» сообщил, что двое неизвестных подожгли батарейный шкаф у железнодорожной станции Удельная в Выборгском районе Санкт-Петербурга. По данным канала, злоумышленники попали в объектив камеры видеонаблюдения. Помимо этого, отмечает канал, у шкафа была погнута дверь, на корпусе был оплавленный пластик, кусочек тряпки и копоть, от конструкции исходил запах горючего.

Тем временем Южный окружной военный суд приговорил жительницу Запорожской области Ларису Мачильскую к семи годам заключения за подготовку теракта. Отмечается, что фигурантка в сентябре 2023 года получила от куратора украинских спецслужб самодельное взрывное устройство и хранила его у себя дома, готовясь использовать.

В то же время Следственный комитет России объявил о начале проверки после обращения депутатов Госдумы о роли США и Украины в организации терактов на территории страны. Сотрудники ведомства изучат имеющиеся сведения и примут решение.