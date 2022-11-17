Калуге присвоили звание «Город воинской доблести»

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Калуга, Россия

Депутаты Законодательного собрания Калужской области присвоили Калуге звание «Город воинской доблести», рассказал глава города Дмитрий Денисов в своем Telegram-канале. Подобные звания присваиваются населенным пунктам Калужской области, в которых проходили самые ожесточенные сражения.

Калуге присвоено почетное звание «Город воинской доблести»! Благодарю депутатов Калуги за подобную инициативу, депутатов Законодательного собрания Калужской области и руководство региона за ее поддержку, — написал Денисов.

Как сообщает издание «Весть News», деревням Ивановское, Савино, Захарово и Угрюмово в Износковском районе Калужской области было присвоено звание «Рубеж воинской доблести».

Звания «Город воинской доблести», «Населенный пункт воинской доблести» и «Рубеж воинской доблести» были учреждены в Калужской области в 2013 году.

15 ноября президент России Владимир Путин подписал указы о присвоении звания городов воинской славы Мелитополю и Мариуполю. Звания присвоены городам за мужество, стойкость и массовый героизм, проявленный их защитниками в борьбе за свободу и независимость Отечества.

Одновременно с этим Путин присвоил девяти городам звание «Город трудовой доблести». В список этих городов вошли Астрахань, Вологда, Златоуст, Каспийск, Норильск, Горловка, Луганск, Орск и Якутск.