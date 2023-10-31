Калининградского бизнесмена отправили за решетку за госизмену Бизнесмен из Калининграда получил 11 лет колонии за попытку вступить в ВСУ

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.Ru

Второй Западный окружной военный суд вынес приговор калининградскому бизнесмену за госизмену в виде попытки вступить в иностранный легион Вооруженных сил Украины, сообщили ТАСС в пресс-службе суда. Там уточнили, что мужчина проведет в колонии строгого режима 11 лет, ему также придется выплатить штраф в размере 400 тысяч рублей.

Путем частичного сложения наказаний суд окончательно назначил Гальчевскому Андрею Витальевичу 11 лет лишения свободы с отбыванием [наказания] в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 400 тысяч рублей и ограничением свободы на 1 год. Приговор обжалован и не вступил в законную силу, — заявила собеседница агентства.

Кроме того, мужчина призывал в социальных сетях к убийству глав военных российских комиссариатов. Также калининградец имеет двойное гражданство — РФ и Израиля, подчеркнули в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что в Орловской области задержали местного жителя, который собирался отправиться в зону СВО для участия в боях на стороне Украины. В ФСБ отметили, что он успел связаться с СБУ, Погранслужбой и МИД Украины и сообщить им о своем намерении. Против него было возбуждено уголовное дело по статье о приготовлении к участию в деятельности террористической организации.

Похожий случай произошел в Череповце — мужчина позвонил в Единую дежурно-диспетчерскую службу и нажаловался сам на себя, сообщив о своем желании вступить в ряды украинской армии. Известно, что гражданин уже был судим, ранее он также получил предупреждение о том, что действия такого рода недопустимы.