https://static.news.ru/photo/d2bed340-ca6d-11e9-b2d1-fa163e074e61_660.jpg Фото: kld.sledcom.ru

Следственные органы Калининграда возбудили уголовное дело против адвоката по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 и ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество в особо крупном размере).

По версии силовиков, летом 2019 года юрист пообещал осуждённой гражданке и её сожителю добиться изменения наказания в отношении женщины на не связанное с лишением свободы.

Правозащитник попросил за свою «услугу» 1,3 млн рублей. Сумма якобы предназначалась третьим лицам, говорится в сообщении на сайте регионального управления СК РФ . На самом деле, фигурант собирался присвоить себе.

В настоящее время адвоката допросили, он дал признательные показания. По ходатайству следствия в отношении обвиняемого Ленинградским районным судом города Калининграда избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Ранее News.ru сообщал, что житель Автозаводского района Тольятти сообщил местным силовикам, что стал жертвой мошенника. Злоумышленник за вознаграждение обещал включить его в льготный список на получение автомобиля со скидкой.