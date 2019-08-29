Следственные органы Калининграда возбудили уголовное дело против адвоката по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 и ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество в особо крупном размере).
По версии силовиков, летом 2019 года юрист пообещал осуждённой гражданке и её сожителю добиться изменения наказания в отношении женщины на не связанное с лишением свободы.
Правозащитник попросил за свою «услугу» 1,3 млн рублей. Сумма якобы предназначалась третьим лицам, говорится в сообщении на сайте регионального управления
В настоящее время адвоката допросили, он дал признательные показания. По ходатайству следствия в отношении обвиняемого Ленинградским районным судом города Калининграда избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.
Ранее News.ru сообщал, что житель Автозаводского района Тольятти сообщил местным силовикам, что стал жертвой мошенника. Злоумышленник за вознаграждение обещал включить его в льготный список на получение автомобиля со скидкой.