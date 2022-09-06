Калининградских врачей Елену Белую и Элину Сушкевич суд приговорил к 9,6 и 9 годам колонии общего режима соответственно за смерть ребенка в роддоме № 4, передает Telegram-канал Mash. Сперва решение вынесли присяжные в Мособлсуде, затем его поддержало гособвинение. Прокурор попросил приговорить Белую к 15 годам лишения свободы, а Сушкевич — к 13.



Адвокаты врачей намерены оспаривать приговор. Будут поданы апелляция и кассационная жалоба.