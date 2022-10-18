Калининградский завод «Янтарь» подал в суд на Минобороны Калининградский завод «Янтарь» предъявил Минобороны России иск на 4,6 млрд рублей

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Прибалтийский судостроительный завод «Янтарь» (Калининград) предъявил Минобороны России иск с требованием выплатить более 4,6 млрд рублей, следует из картотеки арбитражных дел. Соответствующий документ зарегистрировал Арбитражный суд Москвы, однако к рассмотрению пока не принял. Подробности искового заявления на данный момент не приводятся.

Заявление № б/н от 17.10.2022 . Сумма исковых требований 4 627 152 724,92, — говорится в материалах дела.

Российское военное ведомство является одним из крупнейших заказчиков калининградского предприятия.

Завод «Янтарь» (входит в Объединенную судостроительную корпорацию) основан на базе кенигсбергской верфи фирмы F. Schichau. Специализируется на строительстве мало- и среднетоннажных судов военного и гражданского назначения, а также на ремонтных работах.

В июле Московский городской суд отменил приговор одному из фигурантов уголовного дела о крупнейшей взятке в Минобороны РФ Алексею Пожидаеву. По версии следствия, Пожидаев и другие представители министерства получили рекордные 368 млн рублей в качестве откатов за махинации с договорами для поставок кухонь и столовых приборов по завышенным ценам.

Ранее депутат Госдумы Виктор Соболев сообщил NEWS.ru о том, что в последнее время заводы оборонной промышленности, включая «Трансмаш», заработали на полную мощность. Кроме того, предприятия начали активно набирать для производства специалистов, которых ранее серьезно не хватало.