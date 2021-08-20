Калининградский губернатор призвал к расправе над загрязнителями водоёмов

Виновным в загрязнении местных водоёмов не следует давать никакой пощады. Часто виноваты в этом местные жители, сливающие в реки и озёра различного рода нечистоты. Об этом заявил в ходе оперативного совещания правительства губернатор Калининградской области Антон Алиханов, пишет издание «Калининград.ru».

Максимальная юридическая жёсткость и максимальные меры в отношении каждого нарушителя. Никакой пощады никому — физлицам, юрлицам. Нужен результат, — сказал Алиханов после доклада заместителя министра природных ресурсов Василия Васюнина.

Губернатор, в частности, призвал к расправе над теми, кто загрязняет реку Лесную. Ранее власти выявили там 63 незаконных слива сточных вод. Часть из них принадлежит предприятию, но большинство — частым домам.

Все люди, которые приезжают в частные дома вечером, выпускают всё это, они справляют свои естественные потребности, а потом всё это замечательным образом ароматически распространяется на весь район, — возмутился Алиханов.

Схожая ситуация, по словам Алиханова, наблюдается и с ручьём, впадающим в озеро Верхнее. Вдоль него расположен посёлок, жители поголовно сливают в ручей нечистоты. Губернатор потребовал не только наказывать виновных, но и публично «показать этих людей».

Давайте в конце концов покажем, кто отвечает за то, что утки дохнут на Верхнем озере, на Нижнем. <...> Я считаю, что вы, юридически всё отрабатывая, недостаточно «кровожадны» в публичной сфере, — отметил губернатор.

Ранее российская актриса и педагог Яна Поплавская пожаловалась на «вонючий пруд» в Подмосковье и обратилась к губернатору региона Андрею Воробьёву.