Калининградский губернатор оценил меры отключения Литвы от электросетей Калининградский губернатор заявил, что Россия не планирует отключать Литву от электросетей

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов прокомментировал слова президента Литвы Гитанаса Науседы о том, что Россия может отключить Литву от региональной энергосистемы в ответ на блокировку некоторых железнодорожных поставок. По словам Алиханова, которые приводит ТАСС, Литва не покупает у России электроэнергию на протяжении как минимум полугода.

Президент Литвы не в курсе [этого]? Так и решения они принимают, забыв про всё на свете, пренебрегая обязательствами перед соседями. Меры будут другими, — подчеркнул Алиханов.

Ранее президент Литвы заявил, что его страна готова к недружественным действиям со стороны России, таким как отключение от электросети или другим мерам, хотя до открытого конфликта между странами дойти не должно. Он еще раз сослался на то, что страна является частью Евросоюза и должна соблюдать санкционные правила.

В свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что в Кремле готовят меры ответа на перекрытие транзита в Калининград, однако о конкретике на этот счет говорить рано. По его словам, о сути ответных мер станет известно после тщательного их обдумывания.