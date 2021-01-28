Калининградских полицейских посадили после гибели задержанного в ОВД

https://static.news.ru/photo/04411d48-622e-11eb-ba52-fa163e074e61_660.jpg Фото: kld.sledcom.ru

Бывших сотрудников полиции Калининграда приговорили к лишению свободы после гибели в ОВД задержанного по административной статье Ивана Вшивкова, который получил серьёзные ожоги в камере. Такое решение принял Московский районный суд города.

Николай Плебух, который в ночь смерти задержанного был начальником смены, проведёт в тюрьме два года и шесть месяцев, а старший оперативный дежурный Александр Иванов — два года.

Московским районным судом города Калининграда Николаю Плебуху назначено наказание ввиде 2 лет 6 месяцев лишения свободы с отбытием в исправительной колонии общегорежима, Александру Иванову — в виде 2 лет лишения свободы в исправительной колонииобщего режима, — рассказала старший помощник главы регионального следственногоуправления СК Наталья Гацко.

Она отметила, что фигурантам также будет запрещено занимать должности в силовых структурах два года, передаёт ТАСС.

Следователи выяснили, что полицейские знали об угрозе жизни и здоровью задержанного, однако около получаса продержали его в камере с повреждённой трубой отопления, в которую поступала горячая вода. Их признали виновными по статье о халатности, повлёкшей смерть человека.

Вшивкова задержали в октябре 2019 года за мелкое хулиганство. По утверждению полиции, бывший 36-летний футболист калининградской команды «Прогресс» после задержания вёл себя агрессивно: разбил камеру видеонаблюдения и оторвал батарею, из-за чего обварился кипятком. Бригада скорой доставила его из ОВД в больницу с ожогами 95% поверхности тела. На следующий день он умер в больнице.

Мать Ивана Вшивкова рассказала журналистам, что характер полученных мужчиной ожогов свидетельствует о совершении покушения на него. Так ей заявили врачи. Она подчеркнула, что для получения 95% ожогов тела нужно поливать человека кипятком больше пяти минут, писал NEWS.ru.