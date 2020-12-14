Калининградские власти вводят жёсткие ограничения на Новый год

https://static.news.ru/photo/aef9e450-1d3c-11ea-9319-fa163e074e61_660.jpg Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Жёсткие ограничения вводятся к Калининградской области с 28 декабря из-за распространения коронавируса. Они будут действовать все новогодние праздники до 17 января 2021 года.

Как писал NEWS.ru, пандемия коронавируса заставила региональные власти ужесточить ограничения, в том числе скорректировать планы проведения новогодних мероприятий. Жёсткие меры, объявленные властями Москвы и Санкт-Петербурга, уже породили в Интернете целую серию мемов, где руководителей этих регионов сравнили с героем американской семейной комедии «Гринч — похититель Рождества». Впрочем, их примеру последовали не все субъекты. Некоторые губернаторы, то ли опасаясь подобных сравнений, то ли не желая лишний раз раздражать и так уставших от бесконечного карантина земляков, поспешили сообщить, что не намерены закрывать на праздники предприятия общепита и даже планируют проведение новогодних мероприятий, но с соблюдением требований Роспотребнадзора. Эксперты связали такое отсутствие единого подхода к ограничениям в регионах не только с эпидемиологической ситуацией, но и с эффективностью управленческой команды.