Калининградские власти предложили кабмину ответные меры на запрет транзита Алиханов: Калининград предложил Москве варианты ответа Литве на запрет транзита

Фото: Ministry of Culture Russia/Global Look Press

Антон Алиханов

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил, что власти региона подготовили и передали в правительство России и администрацию президента варианты возможных ответных мер на запрет сухопутного транзита товаров через Литву. При этом в Калининграде ожидают, что Евросоюз раньше исключит транзит в область из запретов, отметил он в беседе с «Ведомостями».

Я проект ответных мер подготовил и передал в правительство и администрацию президента, — подчеркнул Алиханов.

Глава региона не стал рассказывать о сути предложений, добавив лишь, что предложены «меры различного характера».

Давайте обсуждать их в том случае, если необходимость их принятия будет 100%. Но я повторюсь: нам есть чем экономически ответить, и весьма критично для Литвы, — уверил губернатор.

Сейчас вводить ответные меры, считает Алиханов, преждевременно.

Ранее стало известно, что 1 июля немецкие власти потребовали от Литвы снять запрет на транзит товаров в Калининград. Перевозки «из России в Россию» допустимы, считают в Берлине. Хочет избежать ненужных провокаций в отношении Москвы канцлер ФРГ Олаф Шольц, который неоднократно подчёркивал, что «сделает всё, чтобы НАТО не превратилось в партию войны».