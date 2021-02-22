Калининградские власти объяснили выросшую популярность водки в регионе

https://static.news.ru/photo/41d25b00-768c-11eb-94b8-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Руководитель пресс-службы правительства Калининградской области Дмитрий Лысков заявил, что туристы стали одной из причин лидерства региона по темпам роста потребления крепкого алкоголя.

По информации Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя, в 2020 году в Калининградской области зафиксирован максимальный рост потребления водки — на 39%, до 5,6 литра на человека. При этом по показателю потребления как такового регион серьёзно уступает другим субъектам.

Этим летом у нас был небывалый наплыв туристов, которые подтолкнули статистические данные и внесли свою лепту в увеличение продаж алкоголя, — сказал Лысков РИА Новости.

Представитель регионального кабмина добавил, что в начале пандемии COVID-19 многие жители региона на фоне недостатка дезинфицирующих средств обрабатывали руки и поверхности водкой, что также сказалось на росте продаж напитка.

В среднем по стране в 2020 году потребление водки на одного человека составило 4,9 литра, что на 2% больше, чем годом ранее.

NEWS.ru сообщал, что алкоголь крепостью более 15% могут убрать из продуктовых магазинов. С такой инициативой выступили в Общественной палате РФ.