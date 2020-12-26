Калининградские школьники ушли на продлённые зимние каникулы

https://static.news.ru/photo/b5320f42-48f5-11eb-a645-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Учащиеся школ Калининградской области 28 декабря отправились на зимние каникулы, которые из-за пандемии COVID-19 продлятся для части детей дольше обычного — до 17 января.

Пресс-служба регионального правительства сообщила, что 11 января к учёбе вернутся выпускники (9-й и 11-й классы), а также «вся начальная школа». С 18 января возобновятся занятия для остальных учащихся. Министерство образования области приняло решение открыть школы поэтапно для обеспечения сохранения здоровья детей. Такой порядок позволит ограничить круг контактов учеников и снизит нагрузку на учителей.

Учреждения дополнительного образования, колледжи и вузы области будут работать в дистанционном формате, детские сады — в штатном режиме. Региональный кабмин выпустил постановление, согласно которому с 28 декабря по 10 января торговым центрам и комплексам запрещено обслуживать посетителей в возрасте до 14 лет без сопровождения взрослых.

За время пандемии в Калининградской области выявлено 17,1 тысячи случаев коронавирусной инфекции (215 за последние сутки). 182 человека скончались от COVID-19 и связанных осложнений.

Как передавал NEWS.ru, управление Роспотребнадзора по Калининградской области запретило проводить в областном центре новогодние ярмарки и уличные гулянья. Запрет действует с 21 декабря.